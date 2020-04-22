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Новак сообщил, что продажи бензина на АЗС в России сократились на 40-50%

Минэнерго отмечает снижение стоимости бензина с начала года в оптовом сегменте на 3%

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Снижение спроса на нефтепродукты в настоящее время наблюдается на внутреннем рынке, продажи бензина на АЗС сократились на 40-50%, дизеля - на 30%. Об этом сообщил глава Минэнерго Александр Новак на встрече с депутатами Госдумы.

"Что касается внутреннего рынка, у нас также наблюдается снижение спроса на нефтепродукты, в частности в рознице на заправочных станциях в апреле пролив нефтепродуктов снизился по автобензинам, сокращение продаж составило порядка 40-50%, по дизельному топливу снижение спроса - порядка 30%", - сказал он.

Сокращение потребления авиакеросина составляет около 50-60%.

Цены на топливо в России стабильны, по сравнению с прошлым годом стоимость бензина выросла на 1,7%, что ниже инфляции, сообщил Новак. 

Минэнерго не видит рисков для изменения цен на топливо из-за работы демпфирующего механизма, который позволяет наполнять бюджет. 

Оптовый сегмент

Снижение стоимости бензина с начала года в оптовом сегменте составило 3%, дизеля - 4%. При этом цены на топливо в России стабильны, по сравнению с прошлым годом стоимость бензина выросла на 1,7%, сообщил Новак. 

"Мы мониторим ситуацию в ежедневном режиме. Цены стабильны на сегодняшний день, несмотря на ту волатильность, что мы наблюдаем на мировом рынке. По бензину АИ-92 у нас с начала года цены не выросли, при этом цены на оптовых базах снизились на 3% примерно. Год к году рост цен составил всего 1,7%, что ниже инфляции", - сказал он.

С начала года рост цен на дизельное топливо составил 1,5%, год к году 3%. В оптовых ценах наблюдается снижение на 4%. Цены на авиакеросин с начала года упали на 40%.

 

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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