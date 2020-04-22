Володин призвал к прямой доставке электроэнергии до потребителей без перекупщиков

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду в ходе видеоконференции депутатов нижней палаты с министром энергетики Александром Новаком призвал создать условия, при которых электроэнергия от "Россетей" будет доставляться потребителям напрямую без участия перекупщиков.

"Сегодня "Россети" доходят до региона, а в регионе сидит перепродавец, а иногда их несколько. Дальше, получается, мы с вами сталкиваемся с этой дорогой уже электроэнергией, на которую накручивает каждый свои 5%. Если только в этой цепочке будет меньше перепродавцов, совершенно очевидно, электроэнергия будет дешевле", - подчеркнул Володин, слова которого приводит думская пресс-служба.

Спикер предложил поддержать "Россети" и пересмотреть программу ее развития. "Меры поддержки развития компании "Россети" необходимо выработать в приложении к каждому региону. Потому что эта компания должна обеспечить подачу электроэнергии конкретно каждому потребителю, будь это завод или гражданин, без посредников", - указал Володин.

Спикер также предложил дать поручение профильному думскому комитету обсудить решение озвученных в ходе общения с Новаком проблем. "Там, где можно снизить тарифы, уменьшив количество перекупщиков, там, где мы можем создать более эффективную инфраструктуру, решив вопросы как в отрасли, так и во взаимодействии с регионами, принять такие решения и идти этим путем", - сказал он.

В совещании участвовали главы парламентских фракций, профильных комитетов, руководство Минэнерго, "Россетей" и Минфина.