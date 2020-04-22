Минэнерго допускает снижение переработки нефти в России в мае

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Переработка нефти в апреле выросла в России на 2,7% за счет роста производства дизельного топлива, однако Минэнерго допускает снижение переработки в мае из-за сокращения спроса на топливо. Об этом сообщил глава Минэнерго Александр Новак на встрече с депутатами Госдумы.

"Что касается переработки, в апреле наблюдаем пока нормальное текущее состояние и даже небольшой прирост на НПЗ, который составил +2,7%, в основном за счет изменений структурных: меньше производство керосина и в большей степени производство дизельного топлива", - сказал он.

При этом, по словам министра, в мае ситуация может измениться, и с продолжением сжатия спроса также возможно и снижение объемов переработки на НПЗ.

Новак сообщил, что глобальный спрос на нефть из-за эпидемии коронавируса упал на 20-30 млн б/с, кроме того, объем сокращения добычи нефти странами, не входящими в ОПЕК+, в мае может составить порядка 15-20 млн б/с, что улучшит ситуацию на рынке.

Высокая волатильность

Высокая волатильность на рынке нефти вызвана заполненностью мировых нефтехранилищ, такая ситуация будет продолжаться до начала действия сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, сообщил министр энергетики.

"Очень много спекулятивных моментов, которые мы наблюдаем сейчас, в том числе по фьючерсным контрактам. На сегодняшний день рынок живет в неопределенной ситуации. Это прежде всего связано с тем, что прогнозируется достаточно серьезное заполнение нефтехранилищ во всем мире", - сказал Новак.

При этом, по словам министра, ситуация на рынке улучшится благодаря началу действия соглашения мировых нефтедобытчиков. Общий объем сокращения добычи в мае может составить около 15-20 баррелей в сутки. "Такая волатильная ситуация будет продолжаться какое-то время, пока не заработает сделка ОПЕК+ - она заработает с 1 мая - и не заработают меры по снижению ограничительных мер", - отметил Новак.

Поддержки нефтепереработки

Минэнерго проработало ряд предложений по изменению нормативно-правовых актов для поддержки нефтепереработки. Но ситуация в этой отрасли не такая критичная, как в электроэнергетике, сообщил Новак.

"Мы в рамках нашего штаба, созданного при Министерстве энергетики, один раз в два дня мониторим ситуацию вместе с нашими нефтяными компаниями и нефтеперерабатывающими [заводами] по ситуации на рынке. Здесь также проработан ряд предложений, касающихся корректировки отдельных нормативно-правовых актов, связанных с текущей ситуацией, которая, безусловно, накладывает свой отпечаток", - сказал он.

"Здесь нет такой критичности, как в электроэнергетике, где я сказал, что необходимо принимать срочные меры. Здесь ситуация более стабильная ", - добавил министр.