Платежи за электроэнергию в апреле упали на 7%

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Собираемость платежей за электроэнергию в РФ с начала апреля упала на 7% в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года. При этом есть риск увеличения темпов роста дебиторской задолженности за электроэнергию в дальнейшем, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с депутатами Госдумы.

"Снижение платежной дисциплины за период последних трех недель апреля по электроэнергии составило примерно 7% по отношению к уровню прошлого года. Мы вышли уже ранее на уровень 99,1%, сегодня этот показатель снизился до 93%. Есть риск того, что в дальнейшем - в апреле и мае ситуация будет ухудшаться", - сказал он.

Министр отметил, что ситуация с платежами за тепловую энергию обстоит еще хуже. "Что касается теплоснабжения, то здесь ситуация несколько похуже, чем в электроэнергетике. Уровень платежей составил порядка 80% в апреле месяце. Основные неплательщики - это предприятия жилищно-коммунального хозяйства и надо отметить, что мы видим и неплатежи со стороны бюджетных потребителей", - сказал Новак.

Снижение энергопотребления

Энергопотребление в среднем по России с 30 марта - начала режима нерабочих дней - снизилось на 4%. Наибольшее снижение отмечено в Поволжье, Москве и Подмосковье, сообщил Новак.

"Мы на сегодняшний день наблюдаем с момента перехода в режим самоизоляции снижение энергопотребления. В среднем по России снижение энергопотребления в период с 30 марта по 20 апреля составило примерно 4%", - сказал он.

"Разные ситуации по разным регионам, есть регионы, в которых до 10% идет снижение - например, в Поволжье. В Москве и Московской области - минус 7% потребление электроэнергии. На Дальнем Востоке мы, наоборот, отмечаем прирост энергопотребления", - добавил министр.

По данным Новака, в машиностроении в первые недели самоизоляции энергопотребление упало на 14,5%, в железнодорожных перевозках снижение энергопотребления составляет порядка 6,5%, в металлургии - 3,4%. Наибольший объем снижения энергопотребления приходится на предприятия малого и среднего бизнеса и в некоторых случаях достигает 100%.

"Конечно, снижение наблюдается в отраслях малого и среднего бизнеса. Речь идет о предприятиях общественного питания, торговых центрах, санаторно-курортных учреждениях, офисах, гостиницах. Здесь значительное снижение энергопотребления, доходящее до 80% и до 100%", - сказал глава Минэнерго РФ.