Титов прогнозирует постепенное ослабление рубля в условиях кризиса

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что рубль будет постепенно снижаться по отношению к американскому доллару в условиях экономического кризиса, связанного с коронавирусом и падением цен на нефть. Такое мнение он высказал в ходе онлайн-общения с предпринимателями.

"Банк России во время прошлого кризиса 2014-2015 годов резко поднял процентные ставки и практически убил не только предприятия, которые были с кредитами, но и рубль - произошла дестабилизация. Сейчас ЦБ этого не делает, держит ставку на прежнем уровне, даже снижает, поэтому рубль пока не реагирует на серьезные изменения и пока находится на уровне плюс 12-13% от докризисного", - сказал он, отвечая на вопрос одного из бизнесменов о том, как кризисная ситуация скажется на национальной валюте.

При этом Титов отметил, что "надо исходить из того, что рубль все-таки будет постепенно, но снижаться". Бизнес-омбудсмен считает, что резкого "обвала, как это было в 2014 году", не произойдет.

Совет директоров ЦБ РФ на заседании 24 апреля рассмотрит возможность снижения ключевой ставки в качестве основного варианта, сценарий с ее повышением маловероятен, говорила ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Сейчас значение ключевой ставки находится на уровне 6% годовых.