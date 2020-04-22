{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Добыча угля в России с начала апреля упала на 10%

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российская угольная отрасль снизила основные производственные показатели из-за ситуации с коронавирусом - добыча с начала апреля упала на 10%, поставки на внутренний рынок - на 6%, сообщил министр энергетики Александр Новак, выступая по видеосвязи перед депутатами Госдумы.

"В угольной отрасли сложилась тенденция снижения основных производственных показателей, но не так, как в нефтегазовой отрасли. Мы видим, что в апреле объемы добычи снизились примерно на 10%, при этом поставки на внутренний рынок сократились примерно на 6%", - сказал он.

Что касается экспорта, то, по словам министра, выросли поставки коксующегося угля, а энергетического, наоборот, упали на 10%.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
Реклама на ТАСС
Выпуск сложного медицинского оборудования в России в марте вырос почти на 50%
По данным Росстата, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, выросло на 14,6% по сравнению с мартом 2019 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС