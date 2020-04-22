Добыча угля в России с начала апреля упала на 10%

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российская угольная отрасль снизила основные производственные показатели из-за ситуации с коронавирусом - добыча с начала апреля упала на 10%, поставки на внутренний рынок - на 6%, сообщил министр энергетики Александр Новак, выступая по видеосвязи перед депутатами Госдумы.

"В угольной отрасли сложилась тенденция снижения основных производственных показателей, но не так, как в нефтегазовой отрасли. Мы видим, что в апреле объемы добычи снизились примерно на 10%, при этом поставки на внутренний рынок сократились примерно на 6%", - сказал он.

Что касается экспорта, то, по словам министра, выросли поставки коксующегося угля, а энергетического, наоборот, упали на 10%.