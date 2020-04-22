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Мировые цены на нефть
Обновлено 

Цена нефти Brent выросла более чем на 10%

Она торгуется выше $21 за баррель

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла более чем на 10%, торгуется выше $21 за баррель,  свидетельствуют данные торговой площадки.

В 15:37 мск. стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 7,6%, в моменте достигала отметки в $20,8 за баррель.

К 15:41 мск цена сорта Brent уже торговалась на уровне $20,99 за баррель, что на 8,6% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

По состоянию на 15:45 мск, нефть марки Brent немного замедлила рост и находилась на отметке $20,49 за баррель (+6%), а марки WTI - на $12,91 за баррель (+11,6%).

На фоне роста нефтяных котировок российский рубль укрепляется в ходе валютных торгов на Московской бирже. Так, курс доллара опустился до 76,15 рубля (-1,2%), а курс евро - до 82,82 рубля (-1,1%).

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Мировые цены на нефть
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