Справороссы предлагают обязать госкомпании направлять на дивиденды не менее 50% прибыли

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, согласно которому госкомпании обязаны направлять на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли. Текст документа в среду размещен в электронной базе данных нижней палаты.

"Общества, более пятидесяти процентов акций в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности, обязаны направлять на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли (без учета доходов, полученных от переоценки финансовых вложений)", - говорится в тексте законопроекта.

Миронов напомнил, что справороссы давно предлагают установить четкий норматив по отчислениям госкомпаний и не впервые выступают с подобной законодательной инициативой. "В ситуации эпидемии такой закон может стать одной из действенных антикризисных мер, - цитирует политика его пресс-служба. - Сейчас формально норматив по дивидендам составляет 25% от чистой прибыли госкомпаний. Есть также неформальные рекомендации правительства: повысить эту планку до 50%. Но эти рекомендации госкомпании всегда могут обойти. И обходят, ссылаясь, например, на свои инвестиционные программы, на антироссийские санкции. Теперь наверняка очередной отговоркой станет коронавирус".

Парламентарий привел данные Счетной палаты РФ, согласно которым за 2019 год бюджет из-за отсутствия жесткого 50%-ного норматива может недополучить 400 млрд рублей, а в следующие три года - еще 300 млрд рублей. "Прежнее правительство проявляло, мягко говоря, непонятную снисходительность в этом вопросе. Мы надеемся, что в новом составе кабмин займет более жесткую позицию и поддержит нашу инициативу", - отметил Миронов. "Планка в 50% нашим компаниям вполне по силам. Государство не может великодушно отказываться от своей доли прибыли. Особенно сейчас, когда эти средства необходимы на борьбу с последствиями пандемии. На поддержку наших граждан, медицины, реальной экономики", - заключил он.

В настоящее время законодательство требует от госкомпаний направлять на дивиденды не менее 25% чистой прибыли. Однако в 2016 году Минфин подготовил проект постановления правительства, согласно которому норма по выплате дивидендов госкомпаниями на уровне не менее 50% от прибыли становится постоянной. Тем не менее крупнейшие компании - плательщики дивидендов в бюджет добились индивидуального подхода.

По мнению Счетной палаты, планка в 50% от прибыли должна быть ориентиром, а не жестким требованием. В июне прошлого года глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что вопрос о новом распоряжении кабмина, обязывающем госкомпании направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли, уже не так актуален, а уровень выплат нужно определять с каждой компанией отдельно.