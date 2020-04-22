Минэнерго предложило освободить энергокомпании от штрафов за просрочку ввода объектов

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Минэнерго РФ направило в правительственную комиссию, возглавляемую первым вице-премьером Андреем Белоусовым, пакет предложений по применению антикризисных мер в отношении компаний электроэнергетической отрасли. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с депутатами Госдумы.

Речь идет о предоставлении льготного кредитования для покрытия кассового разрыва из-за снижения платежной дисциплины потребителей, а также моратория на штрафы за просрочку ввода энергообъектов в эксплуатацию.

"Мы в рамках антикризисных мер подготовили предложения в части отсрочки и неначисления штрафов за несвоевременные вводы объектов в эксплуатацию. У нас также есть определенные сдвижки, связанные в том числе с тем, что предприятия некоторые, особенно подрядные организации, не работали некоторый период", - пояснил министр.