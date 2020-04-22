Индекс РТС вырос на 5,6%

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже вырос до 1069,15 пункта, что на 5,6% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют данные торговой площадки на 15:58 мск.

По состоянию на 16:05 мск, индекс РТС торговался на уровне 1067,67 пункта (+5,5%), достигая в пике отметки в 1070,58 пункта, а индекс Мосбиржи - рос до 2576,57 пункта (+3,6%).

Рост биржевых котировок происходит на фоне увеличения цен на нефть. Так, цена сорта Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла до $20,57 за баррель (+6,4%), а нефть марки WTI прибавляла 17,5%, до $13,59 за баррель.