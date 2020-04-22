{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Индекс РТС вырос на 5,6%

Индекс Мосбиржи рос на 3,6%

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже вырос до 1069,15 пункта, что на 5,6% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют данные торговой площадки на 15:58 мск.

По состоянию на 16:05 мск, индекс РТС торговался на уровне 1067,67 пункта (+5,5%), достигая в пике отметки в 1070,58 пункта, а индекс Мосбиржи - рос до 2576,57 пункта (+3,6%).

Рост биржевых котировок происходит на фоне увеличения цен на нефть. Так, цена сорта Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла до $20,57 за баррель (+6,4%), а нефть марки WTI прибавляла 17,5%, до $13,59 за баррель.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Выпуск сложного медицинского оборудования в России в марте вырос почти на 50%
По данным Росстата, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, выросло на 14,6% по сравнению с мартом 2019 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС