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Стоимость гречки за неделю выросла на 3,1%

Согласно данным Росстата, стоимость сахара выросла на 1,1%, риса - на 1,5%

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Стоимость гречки в РФ за неделю выросла на 3,1%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"В период с 14 по 20 апреля 2020 года среди продовольственных товаров более всего выросли цены на крупу гречневую - на 3,1%. Подорожание отмечено в 78 субъектах Российской Федерации, из них в 17 субъектах - на 5% и более. Наибольший прирост цен отмечался в Смоленской и Костромской областях - 11,9% и 10,5% соответственно. В Тюменской области без автономных округов, входящих в состав области, она подешевела на 1,1%, в Свердловской области - на 0,2%", - сообщили в Росстате.

Среди остальных продуктов питания выросли цены: на рис шлифованный - на 1,5%, сахар-песок - на 1,1%, консервы мясные для детского питания - на 0,8%, вермишель - на 0,7%, муку пшеничную - на 0,6%, мясо кур, консервы мясные и пшено - на 0,5%, говядину, масло подсолнечное, макаронные изделия и консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,4%, сосиски, сардельки, маргарин, молоко стерилизованное, творог жирный, консервы овощные для детского питания, водку, конфеты шоколадные, чай и соль - на 0,3%.

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