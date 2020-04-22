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ВБ прогнозирует рекордное сокращение объема международных денежных переводов мигрантов

Он может сократится в 2020 году примерно на 20% на фоне экономического кризиса

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Объем международных денежных переводов, осуществляемых трудовыми мигрантами в родные страны, сократится в 2020 году примерно на 20% на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией нового коронавируса. Такой прогноз сделал в среду Всемирный банк.

"Прогнозируемый спад, который будет наиболее резким в современной истории, во многом связан с сокращением заработной платы и снижением занятости работников-мигрантов, которые, как правило, более уязвимы к потере работы и зарплаты во время экономического кризиса в принимающей стране", - говорится в пресс-релизе организации. По оценкам экспертов ВБ, денежные переводы в страны с низким и средним уровнем дохода составят $445 млрд, что "представляет собой потерю жизненно важной финансовой артерии" для многих бедных семей. В 2019 году данный показатель достиг $554 млрд.

Как поясняется в пресс-релизе, обычно денежные переводы "смягчают проблему бедности в странах с низким и средним уровнем дохода, улучшают ситуацию с питанием, связаны с повышением расходов на образование, сокращают использование детского труда в неблагополучных семьях". "Сокращение денежных переводов влияет на способность семей тратить [средства] в этих направлениях, поскольку большая часть их финансов будет направлена на решение проблемы нехватки еды и удовлетворение неотложных жизненных потребностей", - говорится в сообщении.

"Денежные переводы - жизненно важный источник дохода в развивающихся странах. Продолжающийся экономический спад, вызванный COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), наносит мощный удар по возможности отправлять деньги домой, что делает еще более жизненно необходимым сократить время восстановления экономик развитых стран", - заявил в связи с опубликованным исследованием президент ВБ Дэвид Мэлпас.

При этом он подчеркнул, что организация "работает над тем, чтобы сохранить каналы для денежных переводов открытыми". ВБ, в частности, взаимодействует со странами Группы двадцати и мировым сообществом, чтобы "сократить расходы на денежные переводы и улучшить доступ к финансовым услугам для бедных".

Регион Европы и Центральной Азии

В прошлом году, по данным авторов доклада, объем денежных переводов в страны Европы и Центральной Азии вырос примерно на 6%, до $65 млрд. "Украина оставалась крупнейшим получателем денежных переводов в регионе с рекордными $16 млрд в 2019 году, причем львиная доля денежных переводов поступала из Польши (около двух третей от общей суммы), за которой следуют Чехия, Россия, США и Великобритания. Зависящие от денежных переводов менее крупные экономики региона, такие как Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, особенно выиграли от восстановления экономической активности в России", - отмечается в исследовании.

Специалисты подчеркивают, что "Россия является важнейшим источником денежных переводов в страны Центральной Азии". При этом в РФ остаются самые низкие в регионе комиссии за перевод денежных средств.

Тем не менее, сообщают в ВБ, в 2020 году темпы роста объема денежных переводов в страны региона "значительно снизятся - примерно на 28% - из-за совокупного воздействия пандемии коронавируса и падающих цен на нефть". "Крупнейшие производители нефти в регионе Россия, Азербайджан и Казахстан, как ожидается, столкнутся с дефицитом бюджета, растущим давлением на свои валюты и возможной рецессией. В частности, высокая зависимость от денежных переводов из России, скорее всего, усилит влияние негативных внешних шоков на такие центральноазиатские экономики, как Киргизия, Таджикистан и Узбекистан", - подчеркивается в докладе. Отправляемые из России денежные переводы, по данным ВБ, составляют около двух третей ВВП как Киргизии, так и Таджикистана.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере 3%.

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