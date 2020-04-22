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Выпуск сложного медицинского оборудования в России в марте вырос почти на 50%

По данным Росстата, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, выросло на 14,6% по сравнению с мартом 2019 года

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Производство сложного медицинского оборудования в марте в годовом выражении выросло почти в 1,5 раза, говорится в сообщении Росстата.

"Выпуск сложного электронного оборудования, применяемого в медицинских целях для диагностики и терапии, увеличился в марте на 49%. За I квартал изготовлено таких приборов на 4,1 млрд рублей, что на 29,8% больше, чем за январь - март 2019 года", - говорится в сообщении.

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, выросло на 14,6% по сравнению с мартом 2019 года.

"В I квартале 2020 года на 54,2% по сравнению с январем - мартом 2019 года вырос выпуск противомикробных препаратов для системного использования (к ним относятся противомикробные, антибактериальные, противогрибковые, активные в отношении микобактерий, противовирусные препараты). В I квартале 2020 года произведено 107,9 млн флаконов", - говорится в сообщении.

"Производство фармацевтических субстанций, включая антибиотики, выросло в марте 2020 года на 78,3% к февралю 2020 года и на 64,1% к марту 2019 года.

В 3,2 раза по сравнению с I кварталом 2019 года выросло производство препаратов, влияющих на кроветворение и кровь (выпуск в I квартале 2020 выпуск составил 15,5 млн флаконов). Рост связан с активизацией производства в Ставропольском крае.

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