Титов просит Путина распространить поддержку на все компании, потерявшие более 30% выручки

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо президенту России Владимиру Путину с предложением распространить меры господдержки в условиях ситуации с распространением коронавируса на все предприятия, потерявшие в марте - апреле текущего года более 30% выручки, но сохранившие более 90% штата. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"Титов предложил президенту распространить те или иные меры господдержки на все предприятия, которые могут документально подтвердить падение выручки за март - апрель 2020 года на 30% и более по сравнению с январем - февралем 2020 года. Вторым предложенным условием является сокращение персонала этих предприятий не более чем на 10% с 28 марта 2020 года", - сказали в пресс-службе.

Титов в письме сослался на результаты еженедельного мониторинга, который институт бизнес-омбудсмена проводит совместно с Федеральной службой охраны (ФСО). По нему, 54% опрошенных предпринимателей уже приостановили работу своих компаний.

По мнению Титова, разрыв производственных цепочек затронул гораздо большее количество секторов экономики, чем указано в соответствующем перечне, утвержденном правительством. При этом "принцип отнесения предприятий к пострадавшим отраслям исключительно по ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) страдает формальностью и сильно затрудняет для них получение помощи от государства", отметил он.

"Крайне важно обеспечить применение мер поддержки не только для малых и средних, но и для крупных компаний, отвечающих вышеизложенным критериям", - написал Титов в письме, выдержки из которого приводит пресс-служба.

Бизнес-омбудсмен попросил президента дать поручение о проработке предложений "в возможно более короткие сроки".

Пострадавшие отрасли и меры поддержки

Ранее правительство РФ утвердило перечень из девяти пострадавших отраслей: авиа- и автоперевозки, культура и организация досуга, спорт и физкультурно-оздоровительная отрасль, гостиничный бизнес, общепит, туристическая отрасль, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения, выставочная сфера, бытовые услуги. Позже список был дополнен разделом здравоохранения, куда были включены стоматологические клиники, а в раздел культуры были внесены кинотеатры. 18 апреля наиболее пострадавшей также была признана розничная торговля непродовольственными товарами, а в раздел культуры добавились музеи и зоопарки.

Правительство приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.