В Госдуму внесли законопроект о дистанционной регистрации в единой биометрической системе

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Группа депутатов и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в нижнюю палату парламента законопроект, направленный на обеспечение возможности для всех граждан дистанционно регистрироваться в Единой биометрической системе. Поправки вносятся в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Как отметил Аксаков в беседе с журналистами, поправки связаны со складывающейся в России ситуацией, возникшей из-за распространения новой коронавирусной инфекции. "Сегодня есть острая необходимость в обеспечении возможности получения гражданами РФ услуг и сервисов в полностью электронном виде с использованием достоверной биометрической идентификации", - сказал депутат.

В настоящее время сбор данных в Единую биометрическую систему осуществляется только при личном визите человека в отделение банка. Однако, как отметил Аксаков, сейчас у граждан нет возможности прийти лично, чтобы сдать свои биометрические персональные данные для дистанционного получения услуг. В сложившихся условиях необходимо предоставить гражданам возможность самостоятельной регистрации физическими лицами своих биометрических персональных данных с использованием смартфонов, планшетов и компьютеров в Единой биометрической системе. Порядок такой регистрации будет устанавливаться уполномоченным органом в сфере идентификации на основе биометрических персональных данных - Минкомсвязи России.

Использование Единой биометрической системы с применением биометрических данных, зарегистрированных физическим лицом самостоятельно, будет осуществляться в случаях, определенных правительством по согласованию с Банком России, а также на основании договора с оператором Единой биометрической системы. Речь идет о таких случаях, как подача заявлений на получение дистанционных государственных услуг, получение и переоформление кредитов (в том числе предоставление кредитных каникул), получение иных финансовых услуг клиентами банков, применение технологий дистанционных медицинских консультаций (телемедицина) и оформление листков нетрудоспособности в электронной форме, дистанционное проведение экзаменов и тестирований, дистанционное заключение договоров на оказание услуг связи, дополнительная верификация при дистанционном голосовании акционеров.

Единая биометрическая система отвечает требованиям безопасности

Предлагается установить право госорганов, банков и иных организаций, осуществляющих сбор и обработку данных в своих информационных системах биометрических персональных данных, размещать их в Единой биометрической системе. Как отметил Аксаков, Единая биометрическая система является единственной национальной инфраструктурой, которая создана совместно с ФСБ России и ФСТЭК России и соответствует всем требованиям информационной безопасности по самым высоким стандартам.

Законопроект направлен на обеспечение возможности для всех граждан дистанционно регистрироваться в Единой биометрической системе, которая является доверенной и защищенной инфраструктурой национального масштаба, и получать дистанционные услуги с ее использованием, что позволит избежать негативных влияний на экономику страны в независимости от возникающих чрезвычайных ситуаций.