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Власти Москвы опровергли информацию о дефиците соли в магазинах

Ранее СМИ сообщили, что рекомендации Минздрава по использованию соляного раствора для профилактики COVID-19 якобы привели к росту спроса на пищевую соль на 20%

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Дефицита пищевой соли или повышенного спроса на пищевую соль в столичных магазинах нет, запланированный объем поставок соли в Москву в 2020 году составляет 30 тыс. тонн. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Департамента торговли и услуг Москвы.

Ранее СМИ сообщили, что рекомендации Минздрава по использованию соляного раствора для профилактики COVID-19 якобы привели к росту спроса на пищевую соль на 20%. По этой информации, для участников рынка это уже второй всплеск продаж после мартовского потребительского ажиотажа, который коснулся всех продуктов с длительным сроком хранения.

"Москвой достигнуты договоренности по поставке в 2020 году соли в объеме 30 тыс. т, которые в случае необходимости могут быть увеличены в два раза. При этом за неделю москвичами потребляется порядка 670 т пищевой соли. Пики продаж в городе наблюдались 17 и 26 марта в связи с ажиотажным спросом наряду с другими товарами длительного хранения, но в настоящее время продажи вернулись на прежний уровень", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в профильном департаменте, жители столицы ежегодно потребляют около 35 тыс. тонн пищевой соли при расчете 2,8 кг на одного человека. Норма потребления соли, утвержденной Минздравом России, составляет 1,8 кг на человека в год. Кроме того, порядка 40 тыс. т соли требуется пищевой промышленности города.

"Дефицита соли пищевой и существенного роста цен на нее в городе не наблюдается. Предприятиями торговли поддерживаются запасы соли на уровне 4 тыс. т", - сообщили в пресс-службе.

Цены на соль в Москве

"За месяц оптово-отпускные цены на соль пищевую снизились на 2% - с 10,45 рублей до 10,20 рублей за кг. Отметим, что в розничной сети города присутствует широкий ассортимент соли по цене от 18,67 рублей за кг", - сообщили в пресс-службе.

По информации пресс-службы департамента, крупнейшими производителями пищевой соли в России являются ООО "Руссоль", которая расположена в Оренбургской области и имеет три месторождения соли в Оренбургской, Иркутской, Астраханской областях; также ОАО "Тыретский солерудник" из Иркутской области и ОАО "Бассоль" из Астраханской области. Эти три региона России являются поставщиками поваренной соли для Москвы.

"Учитывая, что Россия на 68% обеспечена отечественной солью, недостающие объемы поставляются из зарубежных стран: Турции, Казахстана, Азербайджана, Белоруссии. Отметим, что ежегодно с Белоруссией согласовываются номенклатура и объемы поставок продовольствия в Москву, в том числе соли пищевой", - сказали в пресс-службе.

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