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Испытания самолета МС-21 возобновили после приостановки из-за пандемии

Как отмечается, самолет проходит программу сертификационных испытаний по российским и европейским нормам
Самолет МС-21 Марина Лысцева/ТАСС
Описание
Самолет МС-21
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Летные испытания нового российского магистрального самолета МС-21 возобновлены после приостановки на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении Объединенной авиастроительной корпорации.

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"На базе ЛИИ им. Громова в Жуковском возобновились регулярные полеты самолета МС-21-300 в рамках программы летных испытаний. Краткосрочный перерыв в полетах, связанный с выполнением рекомендаций органов власти и профильных служб в связи с противодействием COVID-19, завершился. Самолет МС-21-300 проходит программу сертификационных испытаний по российским и европейским нормам", - говорится в сообщении компании.

Сейчас в программе летных испытаний участие принимают четыре самолета.

"Для получения российского сертификата и начала поставок самолетов требуется около 650 полетов. Всего на текущий момент выполнено более 300 полетов", - отмечается в сообщении корпорации. Два самолета МС-21-300, участвующие в сертификационных испытаниях, оснащены пассажирскими салонами. "Один - в двухклассной компоновке вместимостью 163 кресла. Другой - салоном в сверхплотной компоновке, рассчитанной на 211 мест", - добавили в ОАК.

Что касается статических испытаний, то их основной объем уже выполнен, ведутся ресурсные испытания. Как сообщалось ранее, сертификация МС-21 в России намечена на 2020 год, а начало поставок - во второй половине 2021 года. Сертифицировать самолет планируется также для европейского рынка. Однако 22 апреля газета "Ведомости" сообщила, что срок сертификации МС-21 может быть отложен на полгода - год из-за того, что "почти за три года летных испытаний эти лайнеры суммарно совершили всего около 300 полетов". 

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