Альфа-банк и S7 Group начнут IT-разработки в особой экономической зоне "Иннополис"

КАЗАНЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Компании "Альфа-банк" и S7 TechLab (входит в холдинг S7 Group) стали партнерами особой экономической зоны (ОЭЗ) "Иннополис", они займутся разработкой программного обеспечения и инновационных блокчейн-решений. Среди новых партнеров также компании "РСХБ-Интех" и "Акронис-Инфозащита", сообщила журналистам по итогам заседания наблюдательного совета ОЭЗ ее пресс-служба.

"На заседании Наблюдательного совета были одобрены проекты 4 новых партнеров ОЭЗ "Иннополис". Это Альфа-банк (разработка программного обеспечения), S7 TechLab (разработка инновационных блокчейн-решений для оптимизации и цифровой трансформации бизнес-процессов), "РСХБ-Интех" (разработка технологических решений для автоматизации деятельности Россельхозбанка), а также "Акронис-Инфозащита" (доработка решений для резервного копирования и защиты данных на основе технологии искусственного интеллекта)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Альфа-банк на площадке ОЭЗ займется развитием своей цифровой платформы. Компания планирует внедрить международные переводы через систему Swift, управление в мобильном приложении привязанными картами к интернет-магазинам (Amazon, Aliexpress и др.); сервисы обмена валюты по лучшему биржевому курсу, проактивное информирование клиентов о курсах обмена при оплате по банковским картам во время зарубежных поездок и др.

S7 TechLab будет вести разработку блокчейн-платформы B2B-взаиморасчетов для разных отраслей. Филиал в Иннополисе будет работать над модернизацией и масштабированием блокчейн-платформы S7 Airlines и Альфа-банка, которая уже несколько лет успешно используется в работе с агентской сетью авиакомпании. В 2020 году планируется увеличить оборот платформы за счет интеграции с другими крупными банками и внедрения платформы в другие коммерческие индустрии. Например, решение может применяться компаниями из индустрий туризма, страхования, B2B-торговли, логистики.

Другие резиденты

Резидентами Иннополиса также стали восемь новых компаний. Так, "Оргнефтехим АйТи" займется разработкой программного комплекса для проектирования и эксплуатации крупных промышленных объектов и объектов коммунального хозяйства. Компания "Инностейдж Центр Разработок" займется разработкой автоматизированной системы по мониторингу физической безопасности объектов. Компания "Умная корова" презентовала проект автоматизированной информационной системы по управлению молочно-товарной фермой. Проект компании "Эвотэк-Мирай Геномикс", реализуемый при поддержке Российского фонда прямых инвестиций, предполагает разработку продукции для генетической диагностики коронавирусной инфекции методом изотермальной молекулярной диагностики SmartAmp

Восемь новых компаний-резидентов и четыре компании-партнера создает 370 новых рабочих мест. Заявленный объем инвестиций - 7,7 млрд рублей. Без учета новых компаний, на территории ОЭЗ "Иннополис" осуществляют деятельность 89 компаний-резидентов с общим заявленным объемом инвестиций - 25,7 млрд. руб.

Об Иннополисе

Иннополис - город в Татарстане, был заложен в 2012 году и открыт в 2015 году. В 2012 году постановлением правительства РФ в нем была создана ОЭЗ, экономика города основана на высокотехнологичных индустриях. В Иннополисе создана собственная городская среда с жилой инфраструктурой, возможностями для образования и профессионального развития. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.