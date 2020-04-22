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Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на ожиданиях восстановления экономики после пандемии

Индекс Dow Jones поднялся на 1,84%, индекс S&P 500 вырос на 2,01%

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду продемонстрировали уверенный рост на ожиданиях начала восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Как следует из информации на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи, в первые минуты после начала операций промышленный индекс Dow Jones вырос на 422,61 пункта (1,84%) - до отметки 23 441,49. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 54,91 пункта (2,01%) и оказался на отметке 2 791,47 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 177,56 пунктов (2,15%) - до 8 440,79.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть WTI в начале операций на бирже оказалась на уровне $14,20 за баррель.

На ситуацию на бирже оказывают влияние три фактора, отметила телекомпания Fox News: планы губернаторов нескольких штатов постепенно возобновить экономическую активность, нарушенную пандемией, наметившаяся тенденция к росту цен на нефть и меры федеральных властей по поддержке экономики.

"Нынешняя ситуация на рынке объясняется тем, что участники рынка стремятся приобретать активы по дешевке", - привела газета The Wall Street Journal мнение руководителя департамента инвестиций частного банка Arbuthnot Latham Грегори Пирдона. При этом он предупредил, что в результате заключения таких сделок "неприятным сюрпризом может стать то, что надежды на скорое оживление на рынке труда могут и не оправдаться".

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