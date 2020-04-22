Глава заксобрания Петербурга поручил разработать новый пакет мер поддержки населения и МСП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров поручил органам городского парламента разработку предложений по совершенствованию мер поддержки населения, а также малого и среднего предпринимательства в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского заксобрания по итогам заседания в среду.

"Председатель законодательного собрания заявил о продолжении совместной с правительством города работы по подготовке нового пакета законодательных инициатив. Он дал поручение рабочим органам парламента разработать проекты федеральных законодательных актов, которые будут направлены в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания РФ. Петербургский парламент также подготовит обращения к федеральным органам власти, касающиеся источников наполнения городского бюджета, в связи с финансированием расходов на противодействие распространению инфекции", - говорится в сообщении пресс-службы.

На заседании в среду депутаты также приняли за основу законопроект, предлагающий продлить с одного до трех лет срок действия договоров на размещение нестационарных торговых объектов, заключаемых для организации ярмарок. Комментируя инициативу, спикер отметил, что нынешнее требование для предпринимателей ежегодно заключать новый договор на размещение лотков, киосков приводит к тому, что многие места на ярмарочных площадях пустуют, а владельцы уже установленных объектов не заинтересованы в капитальных вложениях. "Принятие такого закона станет хорошим стимулом для малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей, а также будет способствовать созданию постоянных благоустроенных ярмарочных комплексов. Это выйдет на первый план после окончания карантинных мероприятий, когда городская экономика будет нуждаться в новых доходах, а петербургский бюджет - в налоговых поступлениях", - привели в пресс-службе слова Макарова.

В начале апреля городские парламентарии поддержали первый блок антикризисных мер для отраслей малого и среднего бизнеса, оказавшихся в сложной ситуации из-за введенных ограничений на фоне эпидемиологической обстановки. Документ предусматривает в том числе снижение ставки налога по упрощенной системе налогообложения и освобождение от обязанности по уплате авансовых платежей в 2020 году по налогу на имущество организаций и земельному налогу. 15 апреля депутаты поддержали внесенный губернатором законопроект об освобождении от арендной платы отдельных категорий субъектов МСП, арендующих городскую недвижимость.

Как сообщили во вторник в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга, сейчас разрабатывается второй пакет мер поддержки бизнеса, его подготовят с учетом мнения предпринимателей. Планируется, что он будет полностью сформирован уже на следующей неделе.