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Ситуация с ценой на нефть WTI

Мнучин заявил, что Вашингтон намерен сохранить энергонезависимость США

Министр финансов США констатировал, что не ожидал снижения стоимости техасской светлой нефти WTI до негативных значений

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /ТАСС/. Вашингтон разрабатывает различные меры по поддержке американских нефтяных компаний, главной задачей вашингтонская администрация считает защиту независимости США в энергетической сфере. Об этом заявил в среду в эфире телеканала Fox Business министр финансов США Стивен Мнучин.

Он констатировал, что не ожидал снижения стоимости техасской светлой нефти (WTI) до негативных значений. Мнучин подчеркнул, что власти США хотят "сохранить независимость в энергетической сфере". Министр пояснил, что президент США Дональд Трамп поручил ему и министру энергетики разработать соответствующие меры, что предполагает поддержку американских компаний энергетического сектора. По словам Мнучина, в администрации "рассматривают различные планы по их поддержке".

Теги
СШАМнучин, СтивенСитуация с ценой на нефть WTI
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