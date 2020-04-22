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Правление ВТБ отказалось от выплаты в апреле вознаграждения по итогам 2019 года

Наблюдательному совету рекомендовали рассмотреть вопрос о бонусах не ранее сентября

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Правление ВТБ рекомендовало наблюдательному совету банка отказаться от выплаты в апреле вознаграждения по итогам прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Правление банка рекомендовало наблюдательному совету рассмотреть вопрос о бонусах в более поздние сроки, не ранее сентября 2020 года, после рассмотрения вопроса о дивидендных выплатах за 2019 год, когда чистая прибыль группы ВТБ составила 201,2 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

В банке пояснили, что "неопределенность в оценке последствий пандемии коронавируса на экономику, а также влияния этих факторов на банковский сектор делает выплату бонусов правлению на данный момент нецелесообразной".

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Россия
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