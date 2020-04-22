Fitch ожидает снижения мирового ВВП на 3,9% в 2020 году

В начале апреля агентство прогнозировало, что мировой ВВП в 2020 году упадет на 1,9%.

"Ожидается, что мировой ВВП в 2020 году сократится на 3,9%", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Мировой ВВП в 2020 году снизится на $2,8 трлн или на 3,9%, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.

Аналитики отмечают, что это снижение прогноза вызвано распространением мер по приостановке деятельности компаний из-за пандемии коронавируса.

Fitch ожидает, что ВВП еврозоны сократится на 7%, США - на 5,6% и Великобритании - на 6,3% в 2020 году

Наибольшее снижение, отмечают аналитики, происходит в еврозоне, где меры по противодействию распространению коронавируса сильно повлияли на экономическую активность в I квартале 2020 года. Агентство также дополнительно снизило прогноз по ВВП Италии на 2020 год, до сокращения на 8%. Ожидается, что ВВП США и Великобритании - где пандемия началась позже, чем в еврозоне, - сократится более чем на 10% во II квартале. В начале апреля агентство ожидало снижения на 7%.

ВВП США и еврозоны в 2021 году будут ниже своих значений на конец 2019 года, то есть до начала пандемии.

Эксперты отмечают, что снижение ограничений, вызванных пандемией, помогут восстановлению цен на нефть во II квартале по сравнению с текущем уровнем цен, понизившимся из-за переполненных нефтехранилищ в США и других странах.