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Жириновский предложил уравнять цены на бензин на Дальнем Востоке с другими регионами

Цены на бензин в России выше, чем в США, отметил лидер ЛДПР

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в среду в ходе видеоконференции депутатов Госдумы с министром энергетики Александром Новаком предложил скорректировать цены на бензин на Дальнем Востоке по сравнению с другими регионами. Тезисы главы либерал-демократов ТАСС предоставили в пресс-службе ЛДПР

"Цены на бензин на Дальнем Востоке выше, чем в остальной России. Нужно исправить эту ситуацию", - говорится в тезисах, озвученных Жириновским. Он напомнил, что "Минэнерго предлагает ввести шестимесячный запрет на импорт в Россию дешевого иностранного бензина, чтобы поддержать российские нефтеперерабатывающие заводы". "Но сейчас цены на бензин в России выше, чем в США. Может, лучше снизить налоги [для нефтяных компаний] и тем самым цены внутри страны", - отметили в ЛДПР.

Кроме того, Жириновский предложил замедлить темпы приватизации энергетической отрасли России, мотивируя это тем, что быстрая приватизация в авиастроении и судостроении крайне негативно отразилась на этих отраслях. По его мнению, необходимо "подумать, чтобы всю нефтяную отрасль объединить в одну госкомпанию", говорится на сайте Госдумы.

Кроме того, в ЛДПР подчеркивают, что России нужно занять четверть мирового рынка сжиженного природного газа. Если сейчас доля СПГ в мировой торговле составляет около 35%, то к 2035 году увеличится до 50%, указывают либерал-демократы. "Мировой рынок нефтехимии ежегодно растет на 4-5%, но Россия занимает на нем всего 2%, хотя может ежегодно производить дополнительно почти 10 млн тонн нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью от 40% до 200%", - говорится в тезисах Жириновского.

Участие в совещании приняли спикер Госдумы Вячеслав Володин, главы парламентских фракций, профильных комитетов, руководство Минэнерго, "Россетей" и Минфина.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичНовак, Александр ВалентиновичЖириновский, Владимир ВольфовичРоссия
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