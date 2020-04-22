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Господдержку аграриев в Адыгее увеличили на 40%

Ее размер составил 555 млн рублей

МАЙКОП, 22 апреля. /ТАСС/. Аграрии Адыгеи в этом году получат 555,3 млн рублей на развитие сельского хозяйства, это на 40% превышает сумму господдержки за минувший год, сообщил ТАСС в среду министр сельского хозяйства республики Анзаур Куанов.

"На текущий год для аграриев республики предусмотрена государственная поддержка в размере 555,3 млн рублей, из которых 471,8 млн рублей - средства федерального бюджета и 83,5 млн рублей - республиканского. В 2019 году господдержка составила 332 млн рублей, то есть на 40% меньше. Средства выделены в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", - сказал он.

Господдержка оказывается, в частности, в рамках стимулирующей (254,8 млн рублей) и компенсирующей субсидий (136,5 млн рублей), а также субсидии на развитие мелиоративных систем, грантовой поддержки "Агростартап" (26 млн рублей), субсидирования инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе.

"Стараемся максимально быстро довести господдержку до сельхозтоваропроизводителей, эта задача стоит на личном контроле у главы республики Мурата Кумпилова. На сегодняшний день она уже оказана 140 аграриям на сумму 26,7 млн рублей", - добавил министр.

Адыгея - аграрно-промышленный регион, в котором порядка 62% дохода приходится на аграрный сектор. На протяжении последних 10 лет он демонстрировал стабильные успехи, занимая второе место в России по урожайности зерновых после Кубани.

Теги
РоссияАдыгея
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