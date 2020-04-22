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Воронежские власти направят 1,5 млрд рублей на поддержку экономики в условиях пандемии

Область также планирует расширить инженерную инфраструктуру особой экономической зоны "Центр" для поддержки инвестиционной активности

ТАСС, 22 апреля. Власти Воронежской области направят из регионального бюджета 1,5 млрд рублей на поддержку экономики в период пандемии коронавируса. Об этом в среду рассказал в ходе видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Воронежской области Александр Гусев.

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В Воронежской области за сутки выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся составляет 236 человек, семеро умерли.

"Мы не только рассчитываем на меры федеральной поддержки [экономики], но, безусловно, и своими региональными мерами поддержим наш бизнес. В областном бюджете мы запланировали выделение 1,5 млрд рублей на такую поддержку. Это и снижение, отсрочка арендных платежей, кредитование через наши микрофинансовые организации", - сказал Гусев.

Он добавил, что региональные власти совместно с банком ВТБ на этой неделе также запустили программу "75 на 25", где 25% - это часть займа под выплату зарплаты, возврат обеспечивает гарантийный фонд Воронежской области. Гусев отметил, что такие гарантии существенно улучшают доступность такого займа. По его словам, в марте в регионе запустилась новая программа поддержки малого и среднего бизнеса в сферах промышленного производства, детского дошкольного образования и строительства частных объектов спорта. "От выделения земельных участков на льготных условиях до привлечения заемных средств - фактически полное сопровождение инвестиционного цикла", - сказал Гусев.

Он добавил, что регион для поддержки инвестиционной активности также расширит инженерную инфраструктуру особой экономической зоны (ОЭЗ) "Центр", созданной в начале прошлого года. "В этом году вкладываем 900 млн рублей и фактически решаем проблему обеспечения площадок ОЭЗ всеми энергоресурсами: уже четыре резидента строятся свои предприятия, еще четыре находятся в стадии рассмотрения и согласования", - сказал Гусев.

Теги
РоссияВоронежская областьГусев, Александр Викторович
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