Воронежские власти направят 1,5 млрд рублей на поддержку экономики в условиях пандемии

ТАСС, 22 апреля. Власти Воронежской области направят из регионального бюджета 1,5 млрд рублей на поддержку экономики в период пандемии коронавируса. Об этом в среду рассказал в ходе видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В Воронежской области за сутки выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся составляет 236 человек, семеро умерли.

"Мы не только рассчитываем на меры федеральной поддержки [экономики], но, безусловно, и своими региональными мерами поддержим наш бизнес. В областном бюджете мы запланировали выделение 1,5 млрд рублей на такую поддержку. Это и снижение, отсрочка арендных платежей, кредитование через наши микрофинансовые организации", - сказал Гусев.

Он добавил, что региональные власти совместно с банком ВТБ на этой неделе также запустили программу "75 на 25", где 25% - это часть займа под выплату зарплаты, возврат обеспечивает гарантийный фонд Воронежской области. Гусев отметил, что такие гарантии существенно улучшают доступность такого займа. По его словам, в марте в регионе запустилась новая программа поддержки малого и среднего бизнеса в сферах промышленного производства, детского дошкольного образования и строительства частных объектов спорта. "От выделения земельных участков на льготных условиях до привлечения заемных средств - фактически полное сопровождение инвестиционного цикла", - сказал Гусев.

Он добавил, что регион для поддержки инвестиционной активности также расширит инженерную инфраструктуру особой экономической зоны (ОЭЗ) "Центр", созданной в начале прошлого года. "В этом году вкладываем 900 млн рублей и фактически решаем проблему обеспечения площадок ОЭЗ всеми энергоресурсами: уже четыре резидента строятся свои предприятия, еще четыре находятся в стадии рассмотрения и согласования", - сказал Гусев.