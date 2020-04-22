"Шоколадница" не исключает закрытия до 50% своих кафе после снятия ограничений на работу

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Группа "Шоколадница", управляющая одноименной сетью кофеен, а также сетями "Кофе Хауз" и "Ваби Саби", может закрыть до половины своих кафе после выхода России из пандемии коронавируса нового типа и снятия ограничений на работу заведений общественного питания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Рестораны с низкой эффективностью, то есть небольшой проходимостью и высокой долей аренды, потенциально могут быть закрыты. Но это все будет зависеть от многих факторов, от того, как быстро или медленно будет восстанавливаться спрос, какое количество арендодателей пойдут на приемлемые условия сотрудничества, получим ли мы доступ к оборотным кредитам для рестарта и т. д. В итоге потенциально можем не открыть до 50% кафе", - сообщили в компании.

Уход в более низкий ценовой сегмент сеть не рассматривает, отметили в компании. "Мы по-прежнему будем развивать доставку, продажу навынос, продажу наших блюд через торговые сети. И работать над снижением потерь во всей цепочке", - отметили в компании.