Мосбиржа обсуждает варианты торгов контрактами на нефть с отрицательными ценами

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Московская биржа проводит комитет с представителями рынка, на котором должна предложить решения организации торгов производными финансовыми инструментами в отношении нефти, в случае, если цены на июньские и более поздние фьючерсы вновь уйдут в минус. Об этом ТАСС рассказал источник на финансовом рынке.

"Сейчас идет комитет срочного рынка, на котором Мосбиржа должна предложить решения для текущих контрактов, чтобы ситуация, которая случилась с экспирированными, не повторилась вновь", - сказал собеседник агентства.

Ранее Мосбиржа приняла решение о досрочной приостановке торгов апрельским фьючерсным контрактом на нефть марки Light Sweet Crude Oil, который соответствует майскому поставочному контракту WTI на американском рынке. Решению способствовало падение цены на майские фьючерсы американской нефти WTI в понедельник в отрицательный диапазон.

Мосбиржа также обратилась к группе Чикагской товарной биржи CME Group с просьбой разъяснить порядок использования отрицательной цены в майском фьючерсе на нефть WTI в качестве расчетной цены, а также сообщить о возможных планах по изменению правил определения цены исполнения контракта.

Ранее Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) попросила Мосбиржу предоставить участникам торгов возможность продолжать операции с производными финансовыми инструментами в отношении нефти и других базовых активов в случае отрицательного значения цен на такие инструменты, а также при достижении границы ценового коридора производного финансового инструмента в ходе вечерней торговой сессии.