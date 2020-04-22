AFP: Renault возобновляет работу своих заводов во Франции

ПАРИЖ, 22 апреля. /ТАСС/. Французский автоконцерн Renault возобновляет работу своих заводов на территории Франции после их закрытия в связи с введенными в стране мерами по противодействию распространения коронавируса. Об этом в среду сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на управление компании.

По данным агентства, возобновление работы будет происходить постепенно с учетом применения новых санитарных норм. Как отметили в компании, "в настоящий момент работа возобновляется на трех французских заводах" в Клионе, в Ле-Мане и в Шуази-ле-Руа. Остальные заводы возобновят работу в начале мая.

В компании подчеркнули, что в соответствии санитарными мерами при входе у работников будут измерять температуру, также для них будет обязательным ношение защитных средств. Помимо этого, рабочие места будут постоянно дезинфицироваться.

С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции, цель которого - максимально ограничить перемещение горожан по улицам. Он также предусматривает закрытие магазинов, не торгующих товарами первой необходимости. Как сообщил 13 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон, действие режима самоизоляции продлится на территории страны до 11 мая. После этой даты власти начнут постепенно отменять некоторые из введенных ранее ограничений, если позволит эпидемиологическая ситуация.

По данным на вечер 21 апреля в стране от коронавируса умерли 20 796 человек, заразились 117 324 человек.