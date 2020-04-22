Помпео: США прилагают усилия, чтобы стабилизировать мировой энергетический рынок

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки прилагают усилия к тому, чтобы стабилизировать мировой энергетический рынок, несмотря на весьма значительное снижение спроса на энергоресурсы. Об этом заявил в среду госсекретарь США Майкл Помпео, отвечая на вопросы журналистов в Госдепартаменте.

По его словам, президент Дональд Трамп основное внимание уделяет стабилизации мирового энергетического рынка, несмотря на "колоссальное падение" спроса. Кроме того, продолжил шеф американский дипломатии, власти страны прилагают усилия для "сохранения потенциала Америки" по добыче нефти и стабилизации мирового спроса.