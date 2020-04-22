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Систему водоснабжения во Всеволожском районе Ленобласти обновят за 3,8 млрд рублей

На первом этапе проекта планируется увеличить мощности водоочистных сооружений в деревне Кузьмолово до 4 тыс. куб. м в сутки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Ресурсоснабжающая организация "Северо-Запад Инжиниринг" до 2031 года реконструирует за 3,8 млрд рублей по концессионному соглашению систему водоснабжения в населенных пунктах Всеволожского района Ленинградской области - самом густонаселенном в регионе. Проект первого этапа модернизации, касающийся водоочистных сооружений в деревне Кузьмолово, получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

"Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции очистных сооружений в Кузьмолово. Это часть масштабного проекта модернизации централизованной системы водоснабжения Всеволожского района "Ладожский водовод", который реализуется в рамках концессионного соглашения с ООО "Северо-Запад Инжиниринг". До 2031 года компания реконструирует Ладожскую насосную станцию, магистральные сети протяженностью 86 км, а также очистные сооружения в Кузьмолово и Всеволожске, общий объем инвестиций составит 3,8 млрд рублей", - сказали ТАСС в среду в пресс-службе губернатора и правительства области.

Первый этап проекта предусматривает увеличение мощности водоочистных сооружений в Кузьмолово до 4 тыс. куб. м в сутки, завершить работы планируется в IV квартале 2020 года. Совокупную мощность сооружений в населенном пункте компания планирует нарастить до 30 тыс. куб. м в сутки.

Во Всеволожском районе Ленинградской области проживают более 398,8 тыс. человек.

Теги
РоссияЛенинградская область
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