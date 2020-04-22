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Минсельхоз исключил возможность дефицита продуктов

В ведомстве отметили, что предприятия пищевой отрасли работают бесперебойно

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Предприятия пищевой отрасли работают бесперебойно, что исключает возможность дефицита на рынке каких-либо групп продовольствия. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Потребности России в основных продуктах питания полностью обеспечиваются существующими объемами производства даже в условиях повышенного спроса. В настоящее время предприятия отрасли работают бесперебойно, что исключает возможность дефицита каких-либо групп продовольствия", - отмечается в сообщении. 

Как подчеркивают в Минсельхозе, в последние годы российский агропромышленный комплекс демонстрирует высокие темпы развития и выступает драйвером отечественной экономики. "Одна из наиболее динамично растущих отраслей АПК - это пищевая промышленность, которая ежегодно наращивает производство по отдельным видам продукции", - считают в министерстве.

В частности, по данным Росстата за I квартал 2020 года производство пищевой продукции выросло на 9,9%, напитков - на 1,4%, табачных изделий - на 3,3%. Наибольший темп роста отмечается при производстве картофеля переработанного и консервированного (на 27,5%), подсолнечного нерафинированного масла (на 20,5%), сливочного масла (на 16,1%), сыров (на 15,5%).

Как пояснили в Минсельхозе, положительная динамика во многом обусловлена ростом объемов производства сельскохозяйственного сырья, наращиванием экспорта, а также мерами господдержки и внедрением современных технологий производства. "Сегодня российские предприятия выпускают готовую продукцию высокого качества, востребованную как на внутреннем, так и на внешнем рынках", - уверены в министерстве.

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