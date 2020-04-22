Под Волгоградом построили ж/д тоннель, увеличивший пропускную способность в 1,5 раза

ВОЛГОГРАД, 22 апреля. /ТАСС/. Строительство железнодорожного тоннеля длиной почти 100 м завершено под Волгоградом, что позволит увеличить пропускную способность на участке с 90 до 138 поездов в сутки, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД).

"Завершилось строительство железнодорожного тоннеля, пролегающего под станционными путями. Протяженность однопутного электрифицированного тоннеля составляет 83,7 м. Наличие железнодорожного тоннеля снизило загруженность горловины станции Гумрак за счет перенаправления потока грузовых поездов. В результате пропускная способность участка Гумрак - Максим Горький в ближайшее время возрастет на 48 поездов в сутки - с 90 до 138", - сказал представитель ПривЖД.

В пресс-службе уточнили, что строительство тоннеля стало очередным этапом реконструкции станции Гумрак, которая ведется с 2014 года. За это время длина станционных путей увеличилась до 13,5 км. На заключительном этапе электрификации станции было установлено 308 опор контактной сети, смонтировано 24 км контактной подвески.

Для развития пассажирской инфраструктуры на территории станции Гумрак был построен пешеходный мост, а также две пассажирские платформы. Для снижения уровня звукового воздействия по периметру станции были установлены шумозащитные экраны.