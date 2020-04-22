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Чистая прибыль Промсвязьбанка в I квартале 2020 года выросла в 2,6 раза

Прибыль составила до 17,9 млрд рублей

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Чистая прибыль Промсвязьбанка (ПСБ) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе - марте 2020 года увеличилась в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила 17,9 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Как отмечает главный финансовый директор ПСБ Евгений Смирнов, рост прибыли в начале года обеспечила устойчивая динамика кредитования в корпоративном и розничном сегментах, рост комиссионного дохода, а также эффективная работа по урегулированию проблемной задолженности.

Вместе с тем Смирнов признает, что вторая половина 2020 года будет непростой всей банковской отрасли. Тем не менее, принятые меры поддержки, оперативная реакция на изменения экономической среды, сильные позиции на рынке, а также опора на новый статус банка помогут ПСБ справиться с вызовами кризиса без ущерба для клиентов и контрагентов, считает финансовый директор.

Регулярный бизнес банка остается ключевым источником прибыли. При этом в первом квартале ПСБ получил единовременный доход в размере 7,5 млрд руб. по мировому соглашению с НПФ "Сафмар" и "Будущее".

Клиентский кредитный портфель по итогам I квартала увеличился на 6% и по состоянию на 1 апреля 2020 года превысил 1 трлн руб. При этом кредитный портфель юридических лиц за вычетом резервов в I квартале вырос на 5%, до 830 млрд руб., а кредитный портфель физлиц - на 12%, до 185 млрд руб.

Средства на счетах клиентов по состоянию на 1 апреля превысили 1,4 трлн руб.

Капитал банка на 1 апреля 2020 года составил 187 млрд руб., что на 8 млрд руб. больше, чем на начало 2020 года.

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