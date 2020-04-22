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Архангельские власти ожидают в 2020 году роста инвестиций в АПК почти на 7%

Ожидается, что общий объем инвестиций превысит 800 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Объем инвестиций в агропромышленный комплекс Архангельской области в 2020 году ожидается на уровне 800 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба областного Собрания депутатов.

"Общий объем инвестиций в агропромышленный комплекс региона в 2019 году составил более 750 млн рублей, это больше на 7% к уровню 2018 года. По прогнозам, в 2020 году объем инвестиций превысит 800 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам министра агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирины Бажановой, среди наиболее значимых инвестпроектов отрасли прошлого года - ввод в эксплуатацию трех животноводческих объектов: двух коровников на 200 голов каждый в Устьянском районе и животноводческой фермы на 200 голов в Няндомском районе.

Он добавила, что в регионе к проведению весенних полевых работ готовятся около 100 сельскохозяйственных предприятий. Общая посевная площадь планируется порядка 66 тыс. гектаров. Общие посевные площади будут сохранены по сравнению с прошлым годом.

Теги
РоссияАрхангельская область
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