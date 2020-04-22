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Пандемия коронавируса нового типа
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Мантуров заявил, что в России ежедневно используется 12 млн масок

По словам главы Минпромторга, 4-4,5 млн из них - из Китая

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. В России ежедневно используется более 12 млн защитных масок, в том числе 4-4,5 млн из Китая, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Комментарий министра передала журналистам пресс-служба министерства.

РФ производит более 8 млн масок в сутки, в том числе медицинских - 3 млн в сутки, добавил он.

"На сегодняшний день мы вышли в общем объеме производства более 8 млн в сутки. <...> Завозятся импортных масок из Китая еще примерно 4-4,5 млн в сутки. Это и по линии Минпромторга, и других коммерческих предприятий. То есть в день выходит потребление более 12 млн", - сказал министр.

По его словам, к концу мая в РФ будет запущено новое производство защитных масок в Брянске, которое позволит увеличить выпуск на 2 млн масок в сутки, к концу июня объем производства вырастет еще на 2 млн в сутки. "Вопрос уже потребностей - сохранится ли такой ажиотаж в масках и повышенная потребность или нет", - сказал Мантуров.

Он сообщил, что сейчас производится 1,6 млн в сутки марлевых масок, организации ФСИН обеспечивают выпуск 1,4 млн масок.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияКитайПандемия коронавируса нового типа
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