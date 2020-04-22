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Segezha Group вложит 100 млн рублей в модернизацию бывшего финского лесозавода в Карелии

Планируется заменить внутризаводской технологический транспорт, построить дороги и обновить системы связи и безопасности

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 апреля. /ТАСС/. Группа компаний Segezha Group (АФК "Система") вложит около 100 млн рублей в модернизацию производства бывшего финского лесозаготовительного, деревообрабатывающего предприятия "Карелиан Вуд Кампани" в районе карельского города Костомукша, выкупленного у финской компании Pin Arctic Oy в январе 2020 года. Об этом в среду сообщили в пресс-службе российского холдинга.

"Составлен график модернизации основных производственных линий, точечной замены изношенных узлов и агрегатов. Общий объем инвестиций в текущем году - около 100 млн рублей", - говорится в сообщении.

Новый владелец уже подготовил технические задания для обновления участка сухой сортировки и лесопильного оборудования. В планах - замена внутризаводского технологического транспорта, в том числе погрузчиков, а также строительство дорог и обновление систем связи и безопасности.

Вхождение лесозавода в холдинг Segezha Group позволит увеличить годовой объем лесозаготовки в Карелии на 10%. Предприятие продолжает работать в период ограничений, введенных в регионе для борьбы с коронавирусом. Для этого здесь соблюдаются все необходимые нормы безопасности - проводится регулярная дезинфекция помещений, всем сотрудникам выданы респираторы, ведется контроль за их самочувствием.

"Ждем поступления кварцевых ламп - они будут вмонтированы в системы обеззараживания воздуха. Сотрудникам, которые будут проводить обеззараживание цехов, выдадим лицевые маски. Маски сейчас в дефиците, но мы закупили ограниченную партию. Ожидаем также поступление бесконтактных пирометров для измерения температуры тела работников на проходных. Сейчас пользуемся для этих целей пирометром, предоставленным одним из сотрудников", - сообщил исполнительный директор "Карелиан Вуд Кампани" Антон Цхай.

Segezha Group - российский лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В составе холдинга - российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки. Активы Segezha Group расположены в 13 странах. На производствах холдинга работают 9,8 тыс. человек, в год производится 266 тыс. тонн бумаги.

Теги
РоссияКарелия
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