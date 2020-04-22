Новак: доходы бюджета от демпфера составят 1 трлн рублей при цене нефти в $20

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российские нефтеперерабатывающие заводы перечислят в бюджет порядка 1 трлн рублей в год при цене нефти в $20 за баррель в результате работы демпфирующего механизма, который сдерживает рост или падение цен на топливо при изменении в ту или иную сторону стоимости нефти. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с руководством и депутатами Госдумы РФ, которая прошла в формате видеоконференции.

"В 2018 году нами был выбран механизм демпфера, который заключается в обеспечении стабильных цен на АЗС независимо от того, какие цены были на мировых нефтяных рынках. <…> Это очень хороший принцип, который позволяет нам нивелировать, в том числе ситуацию, связанную с колебаниями мировых цен, а также формировать доходы бюджета. Так, при цене в $20 на нефть поступления в бюджет от демпфера составят 1 трлн рублей", - сказал министр.

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также работой механизма по сдерживанию цен на нефтепродукты - демпфера. Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких - наоборот должны платить государству сверхприбыли.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов 22 апреля выступил с предложением временно приостановить работу демпфера, чтобы тем самым спровоцировать снижение стоимости топлива. По его же словам, Новак не поддержал такое предложение справороссов.

Глава Минэнерго РФ ранее 22 апреля также говорил, что снижение стоимости бензина с начала года в оптовом сегменте составило 3%, дизеля на 4%. В рознице же на АЗС цена бензина Аи-92 осталась на том же уровне, а для дизельного топлива выросла на 1,5%, что существенно ниже уровня инфляции. При этом продажи бензина на АЗС сократились на 40-50%, дизеля - на 30%, авиакеросина - на 50-60%, сказал министр.