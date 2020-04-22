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Тамбовский аэропорт получил статус аэропорта федерального значения

Инициатива включения аэропорта в этот реестр принадлежала администрации региона

ТАМБОВ, 22 апреля. /ТАСС/. Тамбовский аэропорт получил статус аэропорта федерального значения. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщил ТАСС в среду замдиректора аэропорта Александр Карпушин.

К аэропортам федерального значения отнесены аэропорты, необходимые для организации воздушного сообщения между городами федерального значения - Москвой, Санкт-Петербургом, Севастополем и столицами регионов, а также международные аэропорты.

"По распоряжению главы правительства Михаила Мишустина наш аэропорт получил статус федерального значения. Это открывает для нас дополнительные возможности для участия в федеральных программах развития транспортной инфраструктуры", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что инициатива включения аэропорта в этот реестр принадлежит администрации Тамбовской области.

Из аэропорта Тамбова в настоящий момент осуществляются рейсы в Екатеринбург и Краснодар. Из-за пандемии коронавируса временно прекращено авиасообщение с Санкт-Петербургом. В случае стабилизации эпидситуации летом из Тамбова также возобновятся рейсы в Сочи и Симферополь.

Аэропорт "Тамбов" находится в 10 км от областного центра. Перелеты осуществляет компания "Руслайн" на самолетах Bombardier CRJ-200 вместимостью до 50 пассажиров.

Теги
РоссияТамбовская область
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