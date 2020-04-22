Разработчики робототехники готовят решения для помощи врачам и производствам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Российские разработчики роботизированных решений для производств готовы предложить свои новинки, направленные на помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила в среду исполнительный директор национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР) Алиса Конюховская на сессии площадки Innoprom Online "Роботы - это ваш шанс".

Платформу Innoprom Online запустили после переноса Международной промышленной выставки "Иннопром" из-за пандемии коронавируса с июля 2020 на июль 2021 года Дистанционная работа на сессиях доступна всем зарегистрированным участникам.

Кризис как возможность

Конюховская отметила, что отдельные российские компании уже сейчас предлагают решения, востребованные в борьбе с пандемией - в частности, по дезинфекции и помощи медперсоналу в рутинных операциях. По ее словам, новые задачи в отрасли, появляются также в связи с расширением производства медицинских масок и медоборудования.

Генеральный директор компании "Гриник" Михаил Григорьев, рассказал, что его компания разработала отечественные комплексы для производства медицинских масок, несколько уже поставлены клиентам. Производство линии, по его словам, занимает 45-50 дней. Комплекс может производить 120 масок в минуту, или 130 тыс. в сутки.

Генеральный директор Kuka Russia Дмитрий Капишников отметил, что в России фиксируют высокий спрос на робототехнику. "Мы сейчас видим пик этого спроса", - сказал он. В текущей ситуации многие предприятия готовы внедрять роботизированные решения, так как конкуренты-производители в Европе замедлились, а с учетом курса национальной валюты вырос и экспортный потенциал российских компаний.

Согласен с ним и генеральный директор Fanuc Russia Александр Яшкин, который отметил, что робототехника помогает справиться с кризисом. "С запросом на те продукты, которые крайне необходимо выпускать в больших количествах по всему миру, поможет справиться только робототехника", - добавил он.

Яшкин отметил, что в компании прослеживается некоторое падение спроса, но с середины апреля ситуация начала меняться. После того, как на Урале и в Сибири возобновили работу предприятия, появились как новые заявки, так и запросы на обслуживание уже установленного оборудования. Если говорить о сдерживающих факторах, то, по мнению Яшкина, проблема в приостановке инвестиций из-за роста курса валют. Те же причины осторожного поведения заказчиков назвал и руководитель направления "Робототехника" ABB RUSSIA Александр Новоселов.

Алиса Конюховская отдельно подчеркнула, что наблюдается рост производства промышленных роботов в России и странах СНГ. Так в 2019 году этот показатель вырос в два раза - было произведено 87 роботов и робототехнических систем на сумму 145 млн рублей.

Роботизировать или нет?

Исполнительный директор НАУРР отметила, что, несмотря на дороговизну робототехнических решений, которая иногда останавливает компании от их внедрения, роботы с течением времени становятся дешевле. Также существуют госпрограммы по поддержке спроса и внедрению таких систем. Например, по программе Фонда развития промышленности "Цифровизация промышленности" предприятиям доступны льготные займы под 5 и 1% годовых.

Михаил Григорьев добавил, что инвестиции в роботизацию зависят прежде всего от объемов производства. Если есть планы на масштабное расширение производства, то задуматься о вложениях можно. К тому же, отметил он, робототехнические решения позволяют оптимизировать время: не требуется заново обучать сотрудников при текучке кадров, да и ломаются роботы значительно реже, чем болеют работники.

Такого же мнения придерживается и заместитель директора по развитию по роботизации производства ПАО "КамАЗ" Равиль Хисамутдинов. "Кто внимательно изучает перспективы и хочет выйти на глобальный рынок, тому роботизация необходима", - заметил он.