В России будут производить многоразовые защитные костюмы стоимостью 4,3 тыс. рублей

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Предприятие "Мануфактуры Боско" в Калужской области будет производить многоразовые защитные костюмы для медиков, которые можно использовать до 150 раз, их стоимость составит 4,3 тыс. рублей без НДС, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Мы сейчас с коллегами поставили новую задачу: постепенный переход от производства марлевых масок к производству многоразовых костюмов и халатов для инфекционистов", - сказал он в ходе посещения предприятия "Мануфактуры Боско" в Калужской области. По словам министра, костюмы уже прошли необходимые испытания в лабораториях Роспотребнадзора.

"Если мы говорим, что в среднем сегодня костюм зарубежного производства одноразовый стоит от 1,8 тыс. до 4 тыс. рублей - это один одноразовый костюм, использовал и выкинул, многоразовый костюм, который уже производится на "Мануфактуре Боско", стоит 131 рубль за одно использование. Стоимость костюма - 4300 руб. без НДС", - сказал Мантуров.

По его словам, РФ продолжит покупать и китайские защитные костюмы для регионов и больниц. Объем производства российских костюмов планируется к середине мая довести до 150 тыс. в сутки.