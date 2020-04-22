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Около 90 московских экспортеров воспользовались онлайн-поддержкой города

Для экспортно ориентированных производителей Центр "Моспром" провел международные онлайн-мероприятия и обучающие программы

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Около 90 московских экспортно ориентированных производителей уже приняли участие в международных онлайн-мероприятиях и обучающих программах Центра "Моспром". В частности, была проведена первая онлайн бизнес-миссия с московскими компаниями и представителями розничной и оптовой торговли Индии, сообщила в среду пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

"С начала апреля около 90 московских экспортно ориентированных производителей приняли участие в международных онлайн мероприятиях и обучающих программах Центра "Моспром", подведомственной организации департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, в частности, центром была проведена первая онлайн бизнес-миссия с московскими компаниями, представителями розничной и оптовой торговли Индии, а также Конфедерацией индийской промышленности. В мероприятии приняли участие производители косметических средств, мороженого, кондитерской и мясной продукции.

Кроме того, как отмечается, московский экспортер "Световые Технологии" совместно центром провел цикл обучающих сессий для действующих покупателей продукции в Египте, Катаре и Алжире. Мероприятия были направлены, в том числе, на продажу комплементарных товаров производителя.

"О том, в каком объеме повлияла ситуация с пандемией на экспорт московских производителей, мы можем сказать не ранее первого полугодия 2020 года. Ведь экспортная деятельность носит отложенный характер. Сейчас у компаний идет исполнение текущих экспортных контрактов, а также проработка новых заключенных договоров благодаря актуальной и своевременной поддержке со стороны Центра "Моспром", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

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