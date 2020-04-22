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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
Обновлено 

Вывозной рейс из Аликанте в Нижний Новгород отложен на неопределенное время

Вылет был запланирован на 24 апреля

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Вывозной рейс "Уральских авиалиний" из Аликанте в Нижний Новгород, ранее запланированный на 24 апреля, отложен на неопределенное время. Об этом говорится в сообщении Минкомсвязи.

"Рейс № SVR 3640 Аликанте - Нижний Новгород 24 апреля 2020 года отложен на неопределенное время", - говорится в сообщении в Telegram-канале, созданном Минкомсвязью для возвращения россиян на родину.

Как ранее 22 апреля сообщала Росавиация, кроме рейса из Аликанте на 24 апреля также запланированы вывозные рейсы из Гоа (Индия) в Новосибирск и Екатеринбург, из Пхукета (Таиланд) в Новосибирск, из Денпасара (Индонезия) в Казань и Сочи.

Теги
ИспанияРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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