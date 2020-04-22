Вывозной рейс из Аликанте в Нижний Новгород отложен на неопределенное время

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Вывозной рейс "Уральских авиалиний" из Аликанте в Нижний Новгород, ранее запланированный на 24 апреля, отложен на неопределенное время. Об этом говорится в сообщении Минкомсвязи.

"Рейс № SVR 3640 Аликанте - Нижний Новгород 24 апреля 2020 года отложен на неопределенное время", - говорится в сообщении в Telegram-канале, созданном Минкомсвязью для возвращения россиян на родину.

Как ранее 22 апреля сообщала Росавиация, кроме рейса из Аликанте на 24 апреля также запланированы вывозные рейсы из Гоа (Индия) в Новосибирск и Екатеринбург, из Пхукета (Таиланд) в Новосибирск, из Денпасара (Индонезия) в Казань и Сочи.