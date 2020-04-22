Bloomberg: власти США пока не могут снять санкции с "дочки" "Роснефти"

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов пока не могут снять санкции с дочерней компании "Роснефти" Rosneft Trading, поскольку не обладают достаточными свидетельствами того, что она прекратила свою деятельность в этой стране после продажи активов. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

По его словам, власти США также не уверены в том, что новая российская компания, которая приобрела доли "Роснефти", начала свою деятельность. В связи с этим они не могут принять решение ни о снятии санкции, ни о введении каких-либо новых ограничений.

Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявлял, что американские власти снимут санкции с дочерних компаний "Роснефти", если выяснится, что те действительно больше не работают в Венесуэле.

Ситуация вокруг передачи долей

Ранее "Роснефть" заключила соглашение с компанией, на 100% принадлежащей правительству Российской Федерации, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добывающих предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях. В результате соглашения "Роснефть" получит 9,6-процентный пакет собственных акций.

В пресс-службе кабмина ТАСС сообщили, что владельцем активов "Роснефти" в Венесуэле стала компания, принадлежащая Российской Федерации. В тот же день была учреждена новая компания "Росзарубежнефть". Она полностью принадлежит Росимуществу.

18 февраля администрация США объявила о введении санкций в отношении компании Rosneft Trading S. A. и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. 12 марта США объявили, что вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA.