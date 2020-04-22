Замглавы "Энел Россия" Стефан Звегинцов с 1 мая станет генеральным директором компании

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор "Энел Россия" Карло Палашано после пяти лет работы в компании покидает свой пост, с 1 мая его сменит заместитель генерального директора - директор по персоналу и организационному развитию Стефан Звегинцов. Об этом говорится в сообщении компании.

Также Звегинцов в настоящее время возглавляет совет директоров "Энел Россия", но с переходом на новую должность он оставит этот пост. Решением совета директоров полномочия председателя совета директоров Звегинцов сложит с 23 апреля. Новым главой совета директоров компании станет Джорджио Каллегари.

Решением совета директоров Палашано будет исключен из состава правления "Энел Россия", вместе с этим количество членов правления будет сокращено до 3-х человек с 4-х. Председателем правления избран Звегинцов.

В сообщении "Энел Россия" отмечается, что Палашано продолжит свою карьеру в периметре группы Enel.

Звегинцов работает в группе Enel более 20 лет. Он возглавлял московское представительство группы, был главой российского дивизиона по разведке и добыче углеводородов Enel, руководил подразделением по развитию бизнеса Enel во Франции. С 2013 года входит в совет директоров "Энел Россия".

"Энел Россия" входит в группу Enel. Производственными филиалами компании являются три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Также компания временно управляет угольной Рефтинской ГРЭС установленной мощностью 3800 МВт во время переходного периода, необходимого для завершения сделки по продаже станции ее новому владельцу. Помимо этого, "Энел Россия" реализует три проекта в сфере ветрогенерации: Азовская ВЭС (90 МВт), Кольская ВЭС (201 МВт), Родниковская ВЭС (71 МВт).

Уставный капитал ПАО "Энел Россия" составляет 35,4 млрд руб. и разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль. Доля Enel S.p.A. в уставном капитале компании - 56,43%, доля PFR Partners Fund I Limited - 19,03%, доля Prosperity Capital Management Limited - 5,74%, доля прочих миноритарных акционеров - 18,8%.