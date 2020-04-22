Союз пивоваров ожидает падения пивного рынка РФ из-за коронавируса на 20-50%

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Союз российских пивоваров ожидает падения пивного рынка в стране после окончания пандемии коронавируса на 20-50%. Об этом ТАСС сообщил председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.

"Если мы говорим про средние и малые [предприятия], то я полагаю, чем меньше компания, тем больше будет падение - от 20% до 50%", - сказал он.

При этом, как отметил Бриман, крупные компании, у которых продажи в большей степени идут через национальные торговые сети, в меньшей степени пострадают. "Полагаю, у них будет падение до 10%, в зависимости от того, насколько долгим будет период самоизоляции и связанных с ним ограничений", - сказал он.

Говоря о прогнозе по восстановлению отрасли, он отметил, что это зависит от того, насколько быстро восстановится канал ресторанно-отельного бизнеса (HoReCa). "Мне кажется, уже предсказуемо, что не все заведения после кризиса откроются", - считает глава союза пивоваров.

Кроме того, по его мнению, скорость восстановления рынка будет зависеть от того, насколько быстро региональные власти будут отменять все временные запреты. "Наиболее объективным будет консервативный прогноз - что российский пивной рынок существенно "упадет" по итогам 2020 года, вполне вероятно, на двузначный процент, я думаю, не меньше 10%. И, конечно, восстановление не будет быстрым: даже если завтра нам всем (потребителям - прим. ТАСС) разрешат вернуться в бары и рестораны, на фудкорты, в кинотеатры, в театры, на концерты и т. д., период восстановления продлится не один месяц", - считает Бриман.

Для поддержки отрасли он считает необходимым допустить все предприятия малого и среднего бизнеса в пивоварении до госпрограмм поддержки МСП. "Пивоварням нужно предоставить такие же права пользоваться программами субсидирования процентной ставкой по инвестиционным кредитам для развития. Тем более, большинство пивоваренных компаний производят не только пиво, они производят квасы, лимонады, другие традиционные русские напитки, медовуху, сидр на основе натуральных соков", - сказал он.

Бриман также считает необходимым отменить временные ограничения и запреты на продажи пива в разных регионах и ввести минимальную розничную цену на пиво, чтобы убрать с рынка демпингующие компании. Среди других мер, предлагаемых союзом, - разрешение онлайн-продаж и доставки алкоголя, введение дифференцированной ставки акциза на пиво и обнуление таможенных ставок на оборудование и сырье, необходимые для его производства.