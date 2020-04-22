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При покупке билета на поезд пассажиры будут обязаны указывать свои контактные данные

Пассажиры при оформлении проездного в кассе ФПК, на сайте РЖД или с помощью приложения "РЖД Пассажирам" должны указывать номер телефона или адрес электронной почты

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Пассажиры "Федеральной пассажирской компании" с 23 апреля должны указывать свои контактные данные при оформлении билета, говорится в сообщении РЖД. Соответствующие изменения внесены Минтрансом в правила перевозок пассажиров.

Согласно новым правилам, пассажиры при оформлении проездного документа в кассе ФПК, на сайте РЖД или с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам" должны указывать номер мобильного телефона или адрес электронной почты, куда будут приходить уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет.

В РЖД заверили, что контактная информация пассажиров не используется для маркетинговых и рекламных рассылок. Ранее клиенты холдинга могли оставлять свои контактные данные для оперативного информирования о корректировках в расписании движения поездов дальнего следования только по желанию. Теперь данная норма закреплена на законодательном уровне.

РЖД отменили ряд поездов дальнего следования на фоне пандемии коронавируса, некоторые поезда изменили график курсирования.

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