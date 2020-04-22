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Варандейский терминал подал новое заявление в суд на ФАС

Это уже третье поданное на ФАС заявление со стороны компании

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Варандейского терминала (принадлежит "Лукойлу"), требующего признать незаконным постановление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о привлечении терминала к административной ответственности, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Это уже третье поданное на ФАС заявление со стороны компании. Разбирательство по предыдущим из-за распространения коронавирусной инфекции было перенесено на 10 июня с 20 апреля.

В 2017 году у "Лукойла" и "Роснефти" возникли разногласия по стоимости перевалки нефти через терминал Варандей, который принадлежит "Лукойлу". "Роснефть" после покупки контрольного пакета "Башнефти" стала партнером "Лукойла" в СП "Башнефть-Полюс", которое разрабатывает месторождения им. Требса и Титова на севере Ненецкого автономного округа. Варандей - единственно возможный пункт отгрузки нефти с этих месторождений.

В 2018 году "Роснефть" пожаловалась в ФАС на то, что тарифы на перевалку Варандейского терминала завышены. Ведомство поддержало обращение компании и констатировало, что тарифы в течение нескольких лет были "монопольно высокими". "Лукойл" оспорил решение ФАС в арбитражном суде, который встал на сторону истца. Однако в октябре 2019 года апелляционная инстанция отменила это решение. Кассационная жалоба "Лукойла" также осталась без удовлетворения.

В начале этого года Варандейский терминал подал новый иск к ФАС. На этот раз компания хочет оспорить приказ регулятора, признающий ее субъектом естественной монополии, в отношении которого должно осуществляться государственное регулирование и контроль. Позже "Башнефть-Полюс" была привлечена к разбирательству в качестве третьего лица.

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Россия
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