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Власти Петербурга провели доразмещение облигаций на сумму 24,9 млрд рублей

Деньги от доразмещения облигаций направят на финансирование дефицита бюджета города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Петербурга провели доразмещение государственных облигаций города в общем объеме 24,9 млрд рублей. Об этом сообщила в среду пресс-служба комитета финансов Санкт-Петербурга.

"Комитет финансов Санкт-Петербурга осуществил доразмещение государственных облигаций Санкт-Петербурга выпуска RU35002GSP0 в объеме 24,9 млрд рублей. Цена доразмещения составила 103,2% от номинала, доходность к погашению - 6,93% годовых", - говорится в сообщении.

Объявленный объем доразмещения облигаций - 24,9 млн штук. Агентом выступил "ВТБ Капитал", инвесторами - кредитные организации, инвестиционные и страховые компании, управляющие компании негосударственных пенсионных фондов и физические лица.

Средства от доразмещения облигаций будут направлены на финансирование дефицита бюджета Санкт-Петербурга. В апреле глава комитета финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельников сообщал, что в первом квартале 2020 года зафиксировано снижение доходов бюджета в сравнении с ранее установленным прогнозом. При сохранении текущих темпов роста до конца 2020 года это приведет к выпадению доходов бюджета в размере порядка 60 млрд рублей.

По данным комитета финансов, государственный внутренний долг Петербурга на 1 апреля этого года составил 30,1 млрд рублей.

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РоссияСанкт-Петербург
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