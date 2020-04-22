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Минэнерго США финансирует проекты по высокопроизводительным вычислениям в энергетике

Финалисты программы получат финансирование в размере $300 тыс.

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Министерство энергетики США объявит тендер на реализацию проектов, связанных с высокопроизводительными вычислениями для повышения эффективности технологий преобразования и хранения энергии. Финалисты программы получат финансирование в размере $300 тыс., сообщается на сайте министерства.

"Усиление конкурентоспособности промышленного сектора США является одним из ключевых приоритетов администрации президента и будет иметь решающее значение для восстановления экономики страны. Данная программа позволит предприятием получить доступ к передовым вычислительным ресурсам для решения ключевых производственных задач в энергетике", - сказал заместитель помощника министра по энергоэффективности Алекс Фитцсиммонс.

Данная производственная программа является одним из компонентов инициативы "Высокопроизводительные вычисления для инноваций в области энергетики" (HPC4EI), которую возглавляет Национальная лаборатория Лоуренса Ливермора. Проект HPC4EI ориентирован на кооперацию отраслевых партнеров с национальными лабораториями Министерства энергетики в рамках краткосрочных проектов, нацеленных на решение ключевых производственных проблем путем применения алгоритмического моделирования и анализа данных.

Отобранные команды получат гранты в размере до $300 тыс., причем 20% от общего объема финансирования проекта обеспечат отраслевые партнеры.

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